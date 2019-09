Coppa Italia di Serie D: tris al Gravina, l'Audace vince e passa il turno

L'Audace Cerignola riparte con una vittoria. Archiviato il capitolo ripescaggio la formazione di Alessandro Potenza è scesa questo pomeriggio in campo per disputare il primo turno di Coppa Italia, rinviato a causa del pronunciamento al Tar in merito all'esclusione degli ofantini dalla Serie C.

L'esordio stagionale dell'undici gialloblu non poteva essere migliore: con un secco 3-1 gli ofantini hanno battuto il Gravina. Una partita subito in discesa grazie alla firma di Boufous al 4', al termine di una perfetta di azione di contropiede orchestrada da Marotta e Loiodice.

Di Alfarano, a ridosso della mezz'ora, il raddoppio gialloblu, ancora su una ripartenza avviata da Loiodice e rifinita da Marotta. A inizio ripresa il Gravina, con Chiaradia, ha riaperto il match, poi definitivamente chiuso dal penalty realizzato da Loiodice per un fallo di Dentamaro su Mentana.

Per l'Audace un ottimo inizio in vista del tour de force che attende la squadra di Potenza (con ben cinque gare in quindici giorni): domenica ci sarà la gara interna con il Grumentum, seguita dal recupero della prima giornata - contro il Casarano - in programma mercoledì 18. A seguire, le trasferte di Brindisi e Andria prima dell'attesissimo derby con il Foggia di domenica 29 settembre.