Un 'pallone' pressostatico sui campi del Tennis Club San Severo: "Struttura innovativa, accoglierà competizioni indoor"

Si concluderanno ad ottobre i lavori di installazione della copertura pressostatica su tre dei cinque campi di tennis dello Sporting Club San Severo.

Negli ultimi anni il circolo sanseverese ha mostrato i segni di una crescita significativa sia nell’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali, sia per i risultati raggiunti dalle squadre rappresentative e da quest’anno si potrà beneficiare degli effetti positivi di una struttura coperta.

La scuola tennis, fiore all’occhiello del sodalizio pugliese, con la qualità dei suoi insegnanti Arcangelo Consalvo e Fabio Marasco e con la supervisione del Tecnico Nazionale Gino Fiordelisi, continua ad offrire al settore tecnico provinciale e regionale allievi con ottime attitudini. La struttura pressostatica di prossima installazione sarà importante per offrire agli allievi continuità negli allenamenti.

“Ringrazio tutto il Consiglio di Amministrazione che da sempre si è adoperato per cercare di raggiungere l’obbiettivo di mettere a disposizione dei Soci e degli allievi della SAT una struttura idonea a giocare a tennis in tutte le stagioni”, spiega il Presidente Ciro De Letteriis. "Il pallone pressostatico sarà una struttura di ultima generazione, dotata di un impianto di illuminazione a Led che garantirà gli standard necessari per poter disputare competizioni federali di carattere nazionale ed internazionale indoor nella cittadina sanseverese".

“I campi coperti garantiranno la continuità didattica della scuola e la frequenza dei soci per l’intero anno solare", dichiara il DS dello Sporting Antonello Del Sordo. “Ringrazio la Federazione Italiana Tennis per il supporto alla realizzazione di questa importante opera unica struttura privata della cittadina sanseverese, la cui inaugurazione, alla presenza delle maggiori cariche sportive e civili della zona, sarà comunicata a breve".