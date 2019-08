Calcio Foggia 1920 nel Campionato Dilettanti: in attesa del mister, completata l'iscrizione in serie D

Ci ha pensato il segretario generale del Calcio Foggia 1920, Pippo Severo a consegnare questa mattina, presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti a Roma, l’intera documentazione per l’iscrizione del club rossonero nel campionato Interregionale.

“Aver adempiuto all’iscrizione a pochissimi giorni dal nostro insediamento è motivo di grande soddisfazione da parte di tutta la società”, commenta l’Amministratore Delegato del club rossonero Davide Pelusi. “È stato un bel lavoro di squadra, così come tanti altri che verranno completati in questi giorni e si continua a lavorare incessantemente, mossi soprattutto dal grande entusiasmo trasmesso della nostra tifoseria”.

Archiviata la pratica iscrizione, il Calcio Foggia 1920 è a lavoro per definire tutte le altre situazioni in essere, a partire dalla scelta del prossimo allenatore. “Stiamo per sciogliere ogni riserva e nelle prossime ore ufficializzeremo il nuovo tecnico”, afferma il DT Ninni Corda. “Nel frattempo stiamo lavorando H24 per allestire e completare l’organico in vista del ritiro, così da dare il giusto imprinting al gruppo”.