Centenario Foggia calcio, un Museo per conservare la memoria di una grande storia: "Costruiamolo insieme"

Scartabellare vecchi ricordi. Magari pure impolverarsi. Andare a cercare in quell'angolo dell'armadio un pizzico di evasione e di serenità in grado di distrarci. E, intanto, contribuire fattivamente ad una tra le più affascinanti iniziative alle quali il Comitato “Rossoneri per sempre” sta lavorando da un po’.



Il sodalizio, nato dalla libera iniziativa di tifosi ed imprenditori vuole costruire un vero e proprio museo, aperto a tutti, e si appella ai tifosi del Foggia sparsi per la Penisola, o, più in generale in ogni parte del mondo.

“Vorremmo che chi può, in qualsiasi posto si trovi, anche attraverso una donazione temporanea (garantiamo ovviamente sulla restituzione del prezioso materiale) mettesse a disposizione di tutti il proprio ricordo, il cimelio, quel pezzo di storia che conserva gelosamente”, fanno sapere dal direttivo del Comitato.

“Questa emergenza e questa tristezza nella quale siamo precipitati finirà prima o poi. E quella malinconia che ci attanaglia, potremmo trasformarla in una bella galleria di ricordi condivisi da tutti”.



Vista la difficile contemporaneità, risulta al momento impossibile, prevedere sede e periodo di apertura del museo. Ma nel frattempo, ogni tifoso interessato al progetto, può prendere contatto con il Comitato, scrivendo a questo indirizzo di posta elettronica: rossoneripersempre2019@gmail.com.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Costruiamo insieme il Museo dei Cento Anni rossoneri e conserviamo la memoria di una grande storia per le future generazioni. Sarà un vero patrimonio della comunità rossonera sparsa in tutto il mondo”.



Si ricorda che il Comitato “Rossoneri per sempre” è presente su Facebook con la sua pagina ufficiale. Ci si può mettere in contatto con il direttivo, anche attraverso la posta privata di quella piattaforma social.