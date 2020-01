Nasce ‘Rossoneri per sempre’, il comitato che celebra la tradizione centenaria del Foggia calcio

Contribuire a rendere indimenticabile un evento già di per sé irripetibile. Onorare la ricorrenza, celebrandola nel modo in cui merita e, dove possibile, compattare ancora di più il tessuto sociale, avvicinando ulteriormente le nuove generazioni alla tradizione centenaria del calcio foggiano.



Con questi obiettivi aggreganti, inclusivi e tesi a rendere partecipe e attiva l’iniziativa popolare, è nato il comitato “Rossoneri per sempre”. Plasmatosi dall’idea e dalla libera iniziativa di tifosi e senza alcun fine di lucro, il comitato intende dar luogo all’organizzazione e alla realizzazione di un calendario di eventi nel periodo in cui cade, pur in una contemporaneità non facilmente immaginabile ed auspicabile nel recente passato, il centesimo compleanno del “giocattolo più amato della città”, il Foggia Calcio.



Sin da subito, l’esperienza di “Rossoneri per sempre” intende ribadire il suo presupposto aggregante rispetto a tutta la comunità. Risultare un contenitore di idee e di spunti che, verificata la fattibilità, possano dar lustro ad un anno che deve restare impresso nella memoria di chi si sente partecipe e coinvolto nel processo di emancipazione sportiva della città di Foggia e di chi intende alimentarne negli anni la tradizione.

È già acquisita la piena sinergia, materializzatasi in un accordo di partnership, con l’attuale sodalizio rossonero, la società Calcio Foggia 1920, e si è già preso atto della disponibilità a condividere il cammino organizzativo anche con l’amministrazione comunale della città di Foggia.



Il comitato “Rossoneri per sempre”, si presenterà Domenica 19 Gennaio 2020 alle ore 10:30 presso il ristorante Peperone in città, sito in Foggia alla via Filippo Buonarota, 1.