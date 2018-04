Crollo rossonero, il Cittadella ne fa tre: addio playoff

Un crollo verticale, tanti errori e la sensazione di una squadra alla quale si è accesa la spia della riserva. Il Foggia saluta (non definitivamente solo per l'aritmetica) il sogno playoff perdendo sul campo del Cittadella, dove la sola vittoria avrebbe potuto corroborare le speranze di un finale di stagione più avvincente. Il 3-1 senza appello del 'Tombolato' premia una squadra che merita di far parte delle sei squadre che si giocheranno il posto per la serie A. Per il Foggia restano quattro partite nelle quali provare a mettere in cascina il maggior numero di punti, divertirsi e divertire. Senza affanni. Perché la sconfitta in terra veneta, dove due anni fa i rossoneri vinsero la coppa Italia di Lega Pro, non ridimensiona la portata di una stagione fin qui molto positiva.

Seguono aggiornamenti