Iori risponde a Chiaretti: il Foggia spaventa il Cittadella. Al ‘Tombolato’ finisce 1-1

Uscire dal 'Tombolato' imbattuti è un buon risultato. Poco da dire. Anzi, per come si è consumata la gara, specie nella seconda frazione, la squadra di Grassadonia può anche recriminare per non aver osato di più di fronte a una squadra che di fatto nella ripresa non ha mai impensierito seriamente Bizzarri. Poco male. Il secondo pari di fila ha sicuramente un valore diverso rispetto a quello interno contro il Lecce.

PRIMO TEMPO – Turnover doveva essere, turnover è. Grassadonia riesce a sorprendere malgrado certi avvicendamenti fossero già stati annunciati. E quindi vada per l’esordio di Rizzo e il ritorno di Busellato, con Agnelli dirottato nel ruolo di vice-Carraro, ma che ci potesse essere il rilancio di Cicerelli, peraltro come esterno a destra, non tutti se lo attendevano. Cambia anche l’attacco, con Galano e Mazzeo che si accomodano in panchina a vantaggio di Chiaretti e di Gori, che insieme non si vedevano dalla prima gara di campionato. La rivoluzione non sembra cagionare problemi ai rossoneri. Certo, il gioco fluido è un’altra roba, ma la squadra tiene bene il campo, contro un Cittadella come al solito organizzato e propositivo. Il tutto nonostante anche Venturato cambi molto rispetto a tre giorni fa, con Panico e Strizzolo in attacco, Siega a centrocampo e Rizzo (Alberto) al posto di Benedetti sulla corsia sinistra. Nell’equilibrio regnante, solo un lampo di classe può scombussolare il match. Il destino beffarlo vuole che sia l’ex Chiaretti a beffare Paleari con un delizioso semi-lob mancino. Foggia che arriva al gol con pochi tocchi, dal lancio di Martinelli alla conclusione del fantasista brasiliano, ci passa solo la rifinitura di Kragl. Il Cittadella reagisce quasi subito, ma il gol arriva in maniera disordinata e pure grazie al solito regalino difensivo. Perché Bizzarri si supera due volte su Panico, ma Rizzo si addormenta a un passo dalla porta, facendosi scappare Iori. Pari e patta. Il risultato resterà immutato. Il Foggia agisce di rimessa, e stavolta può contare su una punta fisica su cui appoggiarsi, al quale affidare anche la famosa palla ‘sporca’. E Gori un paio di occasioni ce le avrebbe pure, il movimento è da attaccante di razza, la conclusione no. Poco male.

SECONDO TEMPO – A parte il gol annullato dopo 16 secondi per un netto fuorigioco, il Cittadella di fatto non va oltre una gara di contenimento. E qui, forse, dovrebbero alimentarsi i rimpianti della squadra di Grassadonia. Perché al di là della scarsa intraprendenza, il Cittadella non sembra mostrare neppure questa grossa solidità difensiva. Il Foggia, però, non ne approfitta. Paleari vola bene sulla conclusione di Gori, ben imbeccato da una precisa verticalizzazione di Kragl. Venturato prova a cambiare qualcosa, lanciando Branca per Schenetti, poi modificherà l’intero reparto offensivo con Scappini e Finotto. Ma servirebbe qualcosa di più per rovesciare i destini di un risultato già scritto. Grassadonia si affida a Deli per Rizzo e a Galano per Chiaretti. La sorpresa se la lascia nel finale, quando Iemmello riassaggia il campo dopo oltre cinque mesi. Negli otto minuti – recupero incluso – il ‘Re’ trova pure il tempo per far ripartire la sua storia da dove l’aveva interrotta due anni e mezzo fa. Il colpo di testa da buona posizione non è angolato a sufficienza per beffare Paleari, ma buono per alimentare le speranze future. Intanto si esce dal ‘Tombolato’ con un buon punto, che male non è.

CITTADELLA-FOGGIA 1-1

CITTADELLA (4-3-1-2) Paleari; Cancellotti, Camigliano, Frare, A. Rizzo; Settembrini, Iori, Siega; Schenetti (19’st Branca); Strizzolo (33’st Finotto), Panico (33’st Scappini). A disposizione: Luca Maniero, Benedetti, Drudi, Proia, Ghiringhelli, Maniero, Bussaglia. All. Venturato

FOGGIA (3-5-1-1) Bizzarri; Tonucci, Martinelli, Ranieri; Cicerelli, Busellato, Agnelli, L. Rizzo (22’st Deli), Kragl; Chiaretti (29‘st Galano); Gori (41’st Iemmello). A disposizione: Noppert, Loiacono, Carraro, Deli, Zambelli, Mazzeo, Gerbo, Boldor, Ramè, Camporese. All. Grassadonia

Arbitro: Massimi di Termoli

Marcatori: 22’pt Chiaretti (F), 29’pt Iori (C),

Ammoniti: A. Rizzo (C), Siega (C), Settembrini (C), Martinelli (F)

Espulsi: 43’st A. Rizzo (C) per doppia ammonizione