Allianz Pazienza San Severo, con Ravenna occorre invertire la rotta

Terzo match in sette giorni per la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo, che ad appena una settimana dalla sconfitta con Mantova e dopo un'altra nel turno infrasettimanale a Caserta (Credits photo: Ciro Santangelo - SC Juvecaserta), torna sui legni del PalaCastellana per affrontare la OraSì Ravenna Piero Manetti per la X giornata delle serie A2 Old Wild West.

I giallorossi di Coach Cancellieri (e del vice Massimo Bulleri, bandiera di Treviso e della Nazionale italiana) rispecchiano le caratteristiche "agonistiche" del proprio allenatore improntate su un basket pragmatico, che non disdegna la transizione ed è piuttosto aggressivo su entrambi i lati del campo. Da questa filosofia è nato un roster che ruota su un nucleo italiano molto solido costituito da giocatori all'apice della propria carriera: si parte dal confermato play Marino e dall'altro regista Venuto, a cui è unita la stazza di Luigi Sergio e la cattiveria agonistica di Chiumenti versatile e gran cacciatore di rimbalzi. Ad essi si aggiungono il lungo Thomas (22 di punti e di valutazione) e la funambolica guardia Giddy Potts (17pti 6 rimbalzi e 3 assist, niente male per un rookie!). Notevoli gli apporti dell'ala Kaspar Treier (classe 1999, quasi due metri con 7 punti di media) dell'esterno Jurkataam e del lungo millennials Fadilou Seck. 12 I punti in classifica dei romagnoli sconfitti sinora solo a Verona (l'unica che ha fatto meglio) e Imola, testimonianza di un team coriaceo ed abituato a vendere cara la pelle.

Tutt'altro umore in casa San Severo, dove le quattro sconfitte consecutive hanno assopito l'entusiasmo iniziale, ma non devono spegnere la consapevolezza del buono prodotto fino a questo punto. A Coach Cagnazzo l'onere di ripristinare quella leggerezza di inizio stagione infondendo nel gruppo la "cazzimma" solo apparentemente indebolita dalle sconfitte. Tante sarebbero le attenuanti, ma occorre guardare avanti. Domenica il PalaCastellana non resterà Sordo al grido d'aiuto dei ragazzi, venendo in soccorso dei propri beniamini come è sempre stato ed il ritorno in campo di Kennedy potrebbe essere la scintilla per far ripartire il motore Allianz. “Un marinaio non è definito da quanti mari ha navigato ma da quante tempeste ha superato”... Forza Cestistica, cazza la randa e torna a viaggiare di bolina!

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Gianfranco Ciaglia di Caserta, Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR). Diretta streaming su LNP Pass.