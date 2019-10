Alla scoperta della 'Cestistica', i 'Neri' orgoglio di San Severo che fanno sognare città e tifosi

Un sogno che è diventato realtà: una realtà che va gustata, custodita e consolidata. Sì, perché la Cestistica San Severo in serie A2 non vuole fare la comparsa, ma ci tiene a svolgere un ruolo di tutto rispetto. L'obiettivo primario resta la salvezza, come ha rimarcato coach Damiano Cagnazzo, ed è giusto così, ma quello dei "neri" è un progetto ambizioso, di una squadra che vuole ritagliarsi un posto di tutto rispetto nel panorama cestistico nazionale anche nei prossimi anni.

Le premesse ci sono, anche perché la Cestistica può contare sullo straordinario supporto del pubblico. Erano oltre 500 all'esordio vincente all'Allianz Cloud di Milano (l'ex Palalido, ndr) contro l'Urania Basket: "Un'emozione indescrivibile, è stato come giocare in casa", ha commentato a FoggiaToday capitan Di Donato.