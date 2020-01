Colpo di scena a San Severo: la Cestistica esonera coach Cagnazzo

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo comunica ufficialmente che Damiano Cagnazzo non è più il capo allenatore della prima squadra. La società intende ringraziare profondamente il coach per il lavoro svolto durante la sua permanenza a San Severo per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale che ha sempre dimostrato dentro e fuori dal campo, augurandogli le migliori fortune sportive e personali.

Il suo nome rimarrà sempre negli annali della Cestistica per la storica vittoria al Palalido di Milano, alla prima di campionato di A2, che tanto ha fatto esultare i sanseveresi, sportivi e non.