Il Cerignola è in serie C

Dalla speranza alla doccia fredda, fino alla gioia del 23 luglio, una data storica per l'Audace Cerignola e la città ofantina. Il calcio ofantino è in serie C. Oggi a Roma il Coni, Collegio di Garanzia, ha accolto il ricorso della società di Grieco. Anche il Bisceglie è stato ripescato in Lega Pro.

La società gialloblu era stata inizialmente esclusa dai ripescaggi "non avendo soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, i requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco e all'impianto di illuminazione, indicati come criteri 'A', di cui al punto 2) ed al punto 8) del’allegato a) Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”.

