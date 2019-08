Si alza il sipario sul Pala Famila Tatarella: Cerignola scopre il suo nuovo tempio dello sport:

“Dopo circa un anno dall'inizio dei lavori è arrivato il momento tanto atteso – dichiara Carlo Dercole, Assessore alle Politiche Giovanili e Sport del Comune di Cerignola –. Alla Città di Cerignola consegneremo un Palazzetto dello Sport nuovo e accogliente, attrezzato, ricco di servizi e spazi,degno di ospitare la miriade di Associazioni Sportive cittadine che in questi anni hanno raggiunto risultati straordinari”.

Le Associazioni Sportive della Città di Cerignola il 4 Settembre trasformeranno il Pala Famila Tatarella in un palcoscenico sportivo ricco di colori e divise, maglie e loghi, passione, sport e aggregazione. Un momento inaugurativo volto a spalancare le porte della nuova struttura sportiva destinata ad essere casa dello sport cittadino, cuore pulsante dell’attività agonistica, platea emozionante negli incontri di importanza regionale e nazionale, punto centrale di eventi.

“Lo Sport svolge un ruolo importantissimo nella formazione, nello sviluppo e nell’educazione dei giovani, educa al rispetto delle regole, unisce coloro che lo praticano – continua e conclude l’Assessore Dercole – In quanto amministratori abbiamo l’obbligo di offrire opportunità di crescita ai nostri ragazzi, creare le condizioni perché loro riescano ad esprimersi e perfezionarsi in ambienti sani, attrezzati e adeguati. Queste le motivazioni che hanno spinto la Nostra Amministrazione Comunale ad investire nelle strutture sportive concedendo spazi, aree, luoghi di crescita e formazione, consapevoli della grande operazione di investimento per il nostro futuro”.