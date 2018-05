il Centro studio karate shotokan vince a Eboli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Domenica 13 maggio 2018 Eboli: Il sodalizio foggiano del Centro Studio Karate Shotokan, diretto dal maestro Francesco Morlino, coadiuvato dall’insegnante tecnico, il dottor Selicato Francesco, ben si distingue alla 28esima edizione del prestigioso trofeo nazionale: “Memorial Ciro Bracciante”, un totale di 2000 atleti in gara! Ottimo il bottino di gara: - Francesco Di Ponte, medaglia d’argento nella categoria fino a 68 kg juniores maschili cinture marroni e nere, finalmente dopo tanti sacrifici e dopo essere arrivato molte volte ai piedi del podio, si arrende solo in finale, dopo aver sbaragliato la concorrenza; - Francesco Armillotta, medaglia di bronzo nella categoria fino a 76 kg juniores maschili cinture marroni e nere, perde un unico incontro in pool contro il campione europeo in carica; - Francesco Severo, quinto classificato nella categoria fino a 57 kg cadetti maschili cinture marroni e nere, si ferma per una svista arbitrale; non gli viene assegnata una tecnica di calcio netta, nei ripescaggi deve accontentarsi del terzo posto; - Saverio Maselli, settimo classificato nella categoria fino a 52 kg cadetti maschili, al secondo incontro perde per inesperienza, dopo un inizio strepitoso; - Cascione Leandro, esce al primo turno nella categoria fino a75 kg seniores maschili cinture marroni e nere, buona la sua prima esperienza di gara. - Il sodalizio Foggiano si ritiene soddisfatto della trasferta e per la continua crescita dei propri atleti.