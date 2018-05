Centro Studio Karate Shotokan: due secondi posti alle regionali del trofeo Coni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il team del Centro Studio Karate Shotokan di Foggia, condotto dal maestro Francesco Morlino e dal tecnico dott. Francesco Selicato, ben si distingue nella qualificazione regionale del trofeo nazionale Coni 'Esordienti', nella specialità kumite della disciplina olimpica del karate, gara svoltasi domenica 20 maggio presso la fantastica struttura del 'Pala Poli' di Molfetta.

In breve ecco i risultati del sodalizio in gara: secondo posto rispettivamente per Alessio Pio Savino nella categoria fino a 61 kg esordienti maschili che sbaraglia gli avversari nonostante un risentimento alla gamba, cedendo solo al vincitore della categoria. Bethel ApkanBassey nella -47 kg esordienti femminili che, alla sua seconda esperienza di gara in questa specialità, fa ben sperare per il suo futuro da karateka.

Settimo classificato che sta stretto per la brillante prestazione di Luigi Spinelli nella categoria -45 kg esordienti maschili, che, nonostante stesse vincendo con un netto 3 a 0, si fa ammonire per quattro volte perdendo così l’incontro. Soddisfatti i tecnici per la grinta, la tenacia e la voglia di primeggiare messa in campo dagli atleti.