Omaggio di Stroppa alla storia centenaria del Foggia: "Strepitosa, nei cuori e nella testa di ognuno di noi"

Quattro volte in nazionale e un gol nella finale della coppa Intercontinentale. Trenta partite e otto gol in serie A, nove e una marcatura dieci anni dopo in serie C con la maglia del Foggia. Due stagioni da allenatore, la promozione dalla Lega Pro alla serie B dopo diciannove anni e la guida tecnica anche nell'anno successivo nel campionato cadetto.