Centenario Foggia calcio, allo 'Zac' ci sarà anche il 'bomber'. L'annuncio di Beppe Signori: "Vi aspetto numerosi"

Nelle celebrazioni dei i primi 100 anni di storia del Foggia calcio, non potrà mancare lui, il 'biondino' arrivato in Capitanata con lo status di mezzapunta poco prolifica e trasformato presto da Zeman in un cecchino implacabile. La favola sportiva di Beppe Signori ebbe il suo meraviglioso prologo proprio in Capitanata: lui era il mancino dell'intimenticabile tridente completato da Rambaudi e Baiano, grazie al quale il Foggia stravinse il campionato di B del 1991 e sconvolse la Serie A nella stagione successiva sciorinando un calcio al quale l'Italia dell'epoca (e non solo) non era abituata.

"Volevo salutare tutti i tifosi del Foggia calcio, dove ho passato tre anni indimenticabili. Questa è la mia maglia della promozione", dice Beppegol mentre mostra una sedia sul cui schienale è cucita la maglia rossonera del '91: alle sue spalle c'è un quadro con l'undici che "quella promozione l'ha ottenuta sul campo".

"Vi aspetto numerosi, io ci sarò", annuncia l'annuncio del bomber.