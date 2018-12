Torremaggiore sul podio: il piccolo Carmine Gabriele Lariccia è campione provinciale di Corsa campestre (esordienti)

Si è svolta domenica 2 dicembre presso la "Tenuta Antica Posta" in agro di san Giovanni Rotondo, la 5° tappa del Cross di Puglia, circuito regionale di corsa campestre, valido anche come Campionato Provinciale di Corsa Campestre. Il piccolo Carmine Gabriele Lariccia, tesserato per la Running Club Torremaggiore, si è affermato nella gara riservata alla categoria esordienti, con una partenza veloce e un'ottima gestione della gara, imponendosi su atleti con più esperienza di lui provenienti dal barese e dal brindisino.

“L'ottimo risultato di Carmine premia la sua costanza e la passione per la corsa” dichiara Raffaele Luciano , presidente ASD Running Club Torremaggiore. “L'auspicio è quello che Carmine possa continuare a divertirsi correndo ma anche saltando, visto quanto ha dimostrato in questo suo primo anno di attività, seguito dal tecnico Fernando Renzulli e dal responsabile del settore giovanile della Running Club Torremaggiore Giancarlo Pensato. Il titolo ottenuto da Carmine è un grande risultato per la società torremaggiorese nel suo primo anno di attività del settore giovanile con 6 ragazzi”.