Assoluti di Pangration, grande risultato per l’Evolution Artagon: 9 medaglie e terzo posto di squadra

Domenica 18 marzo a San Pietro al Tanagro (SA) presso l’impianto sportivo ‘New Kodokan’ si è svolto il 9° Campionato Italiano Assoluto di pangration. Atleti provenienti da tutta Italia si sono confrontati sulle due aree di gara nelle diverse specialità palesmata, polidamas e imiepafis (contatto light).

La manifestazione ha avuto inizio con i pre-agonisti (classi giovani ed esordienti) ed agonisti (classi cadetti, juniores e seniores) con il palesmata ed il polidamas, che sono scambi di forma, la prima specialità consiste in due atleti che si affrontano fra loro in una simulazione di combattimento, la seconda specialità comprende tre atleti che attaccano armati di pugnale, spada e lancia, ed uno che neutralizza; la competizione è poi proseguita nel pomeriggio con l’imiepafis combattimento, reale scontro tra due atleti.

Grandissima prestazione dei giovani agonisti foggiani, Tommaso Torraco, Francesco Morlino, Alberto Fiore e Simone Benito Virgilio che a fine giornata hanno conquistato 4 ori. Altre medaglie sono giunte nel pomeriggio con gli agonisti più grandi impegnati nelle varie categorie: cadetti classe (2001-2002-2003), junior (1998-1999-2000) e seniores (1997-1978) che hanno arricchito il medagliere con altre 7 medaglie d’oro, 1 argento e 1 bronzo grazie alla capacità che essi hanno di competere sia nelle forme che nei combattimenti.

Gli atleti Mario Moroso, Simona Nardella, Altobello Fiore, Nazario Fiore, Fabrizia Salvatore, Vittorio del Prete e Luca Gentile hanno reso possibile che l'a.s.d. Evolution artagon foggia conquistasse il 3° posto nella classifica delle società. Grande soddisfazione per i partecipanti che hanno raccolto così ragguardevoli risultati frutto di sacrificio e per aver ottenuto i primi punti per il pass che consentirà la partecipazione ai mondiali in programma in Russia nella seconda decade del prossimo mese di ottobre.