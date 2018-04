Campionato italiano kick boxing 2018: sei podi per il New Ikba Lucera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è svolta ieri ad Aversa (Caserta) presso il “Palacajazzi” la seconda delle tre tappe di qualificazione per il Campionato Italiano WTKA 2018 per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto 2018 di Kick Boxing.

Ha partecipato anche la “New Ikba Lucera” diretta dai maestri Nicola e Ciro Ianigro, portando a casa piazzamenti importantissimi. Inglese Andrea 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -69 kg) Leo Giovanni 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -74kg) Giglio Alfredo 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. -42 kg) Giglio Alessio 2° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. -37kg) Iannuzzi Raffaele 2° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. -42 kg) Iannuzzi Raffaele 2° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -42 kg) Calabrese Serena 3° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -65 kg)

Dopo l’ottimo inizio di stagione con gli atleti della New Ikba Lucera che nella tappa di qualificazione di Roma hanno ottenuto ottimi risultati, la compagine lucerina si conferma protagonista anche nella tappa di Napoli, portando a casa 3 primi posti, 3 secondi posti e un terzo classificato. Per la New Ikba è stata una vera soddisfazione portare tutti gli atleti tra i primi posti. Ricordiamo che negli ultimi anni la New Ikba Lucera ha conquistato diversi titoli Italiani e Mondiali, portando in alto il nome della Città di Lucera a livello Nazionale ed Internazionale. Prossimo appuntamento per la New Ikba Lucera è previsto il 6 Maggio a TRANI con la terza ed ultima tappa di qualificazione del Campionato Italiano 2018

