Kick boxing: a Massa Carrara pioggia di medaglie per la 'New Ikba Lucera'

Si è svolta a Marina di Carrara (Toscana) dal 25 al 27 Maggio 2018 nella stupenda cornice del Festival degli Sport “ Sport Games”, la fase finale del CAMPIONATO ITALIANO WTKA 2018 per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto 2018 di Kick Boxing. Si sono scontrati in questa fase finale tutti i vincenti delle varie tappe della maratona marziale del Nord, Centro e Sud Italia. Hanno partecipato circa 1500 atleti.

Ancora una volta i giovani atleti lucerini della “New Ikba Lucera” diretta dai maestri Nicola e Ciro Ianigro hanno portato a casa piazzamenti importantissimi. GIGLIO ALFREDO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -42 kg) IANNUZZI RAFFALE 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. -42 kg) GIGLIO ALFREDO 2° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. -42 kg) IANNUZZI RAFFALE 2° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -42 kg) CALABRESE SERENA 2° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -65 kg) LEO GIOVANNI 2° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -79kg) RUSSO THOMAS 3° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -36 kg) GIGLIO ALESSIO 3° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. -36 kg) LEO GIOVANNI 3° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. -74kg) CALABRESE SERENA 3° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. -65 kg) CURCELLI LEONARDO 3° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. 13/15 anni, +69kg) La New Ikba Lucera si è imposta su atleti provenienti da tutta Italia ed ha conquistato ben 2 TITOLI ITALIANI E POSIZIONA TUTTI I PROPRI ATLETI SUL PODIO A LIVELLO NAZIONALE. PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO, la New Ikba Lucera porta in terra lucerina dei Campioni Italiani. Una vera soddisfazione per il sodalizio lucerino avere i propri atleti classificati nelle prime tre posizioni a livello nazionale. Il prossimo impegno è fissato tra alcuni mesi, ad inizi Novembre, dove la New Ikba Lucera sarà impegnata nel CAMPIONATO MONDIALE 2018.

