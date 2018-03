Regionali juniores di Karate: tre podi per il Fisic Center di Foggia

Si sono svolti a Noicattaro (Bari) i Campionati regionali Juniores di Karate riservati agli atleti nati nel 2001/02 organizzati dalla Societa’ Sportiva di casa in collaborazione con il comitato regionale della Fijlkam. Nutrita la partecipazione che ha visto la partecipazione di ben 90 atleti a cui si sono aggiunti anche quelli dell’anno 2003.

Un oro e due bronzi il bottino conquistato dagli atleti del Fisic Center Karate di Foggia diretta dai Tecnici Angelo e Michele Selicato.

L’oro è andato a Giulia Palmisano anno 2003 nella categoria 53 Kg., i bronzi a Fatima Sacco anno 2002 nei 59 Kg. e a Daniele L’Erario anno 2003 nei 61 Kg., buona anche la prestazione di Michele Stilla e Gianpio Mennuno settimi nelle loro rispettive categorie.

Per gli atleti Palmisano, Sacco, L’erario e Mennuno la competizione è valsa come qualificazione ai Campionati Italiani i quali si svolgeranno presso il Centro Olimpico Federale a Lido di Ostia (Roma) i prossimi 17 e18 marzo.

Grossa soddisfazione quindi per i Tecnici del sodalizio dauno i quali ancora una volta sono stati ripagati per l’impegno fatto di dedizione, passione e professionalità per questo sport.