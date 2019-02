Il foggiano Buenza protagonista ai Campionati del Mediterraneo di Cagliari

Ciro Buenza grande protagonista ai Campionati del Mediterraneo svolti nell’ultimo weekend a Cagliari. L’atleta del Circolo Schermistico Dauno conquista il secondo posto nella categoria Cadetti di sciabola, fermato solo in finale dal connazionale Ottaviani per 15-8. In precedenza aveva superato Gianvito in semifinale (15-7) e l'algerino Bounacer (15-4). Buenza ha partecipato anche alla gara della categoria Giovani di sciabola, ottenendo un buon quinto posto, fermato dal turco Kalender (15-12). Prima di questa sconfitta Buenza ha chiuso al primo posto la fase a gironi per poi superare il croato Damjan (15-6).