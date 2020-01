Campionati del Mediterraneo di scherma: due podi per l'under Cicchetti

Ottimo risultato per Davide Cicchetti ai Campionati del Mediterraneo dello scorso weekend a Tunisi. L'atleta del Circolo Schermistico Dauno ha gareggiato nelle tre gare individuali di sciabola, ottenendo due podi.

Nella categoria Under 15 ha conseguito il secondo posto, perdendo con il risultato di 15-14 la finale disputata con Tom Couderc. In precedenza, l'atleta foggiano aveva battuto Rodrigo Verde (15-9) e Mohamed Ali Zammel (15-6). Nella categoria Cadetti (15-17 anni) Cicchetti ottiene un brillante terzo posto, superato 15-9 in semifinale da Santiago Madrigal. In precedenza, aveva battuto Peter Krajnc con il risultato di 15-14. Nella categoria giovani (15-20 anni), invece, ha conquistato un ottimo ottavo posto.

Buone notizie arrivano anche nella gara Master tenutasi a Cividale del Friuli nello scorso weekend. Gli atleti del Circolo Schermistico Dauno hanno conquistato un secondo posto nella sciabola femminile con Gabriella Lo Muzio e un nono posto in quella maschile con Carlo Nicastro.