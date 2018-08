Campionati italiani estivi di nuoto: brillano i talenti di Ciavarella e Pignatiello

Si sono conclusi lunedì 13 agosto a Roma i Campionati Italiani di Nuoto nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto del Foro Italico, alla presenza delle massime autorità del movimento natatorio nazionale e di molti degli atleti della Nazionale Italiana reduce dai magnifici campionati Europei di Glasgow in Scozia che ha visto l’Italia ai vertici continentali.

I Campionati italiani in vasca lunga chiudono la stagione agonistica con la presenza di oltre 1700 atleti provenienti da tutta la penisola e la nostra provincia è stata rappresentata dai team foggiani Pentotary e Centro Nuoto Foggia, che sia nella categoria Ragazzi che in quella Juniores ha portato grandi soddisfazioni sia in termini dei riscontri cronometrici che nel palmares dei due team.

Ci aveva già abituato a salire sul podio sia nazionale che internazionale ma quest’ultimo scorcio di stagione è stato penalizzato da un’indisposizione fisica che ne ha minato la preparazione. Giulio Ciavarella (nella foto di Gennaro Ciavarella) diciassettenne atleta della Pentotary Foggia, allenato dal Prof. Mario Ciavarella, nonostante la delusione dei 50 e 200 dorso, dove si è dovuto accontentare del quinto e dell’ottavo posto, con caparbietà e la voglia di arrivare in alto si è rifatto alla grande nei 100 dorso. Dopo essere entrato in finale con il terzo crono in 57.34, una posizione adatta per controllare i propri avversari e finalmente, nella finale del tardo pomeriggio assolato romano, il guizzo di Giulio Ciavarella lo ha portato alla vittoria finale, centrando l’oro con il crono finale di 55.80, un centesimo meglio del secondo classificato, un centesimo che lo ripaga per chiudere quest’anno con l’ennesima prestigiosa medaglia al collo e per ribadire che a livello nazionale Giulio c’è.

È stata preparata, fortemente voluta e decisamente cercata la prima medaglia per il team Centro Nuoto Foggia, ed addirittura ne sono arrivate ben due, grazie a Rita Maria Pignatiello (nella foto di Fabrizio De Serio Cloro a Colori), sedici anni di cui oltre 10 passati in piscina, allenata da due anni da Antonio Cetta, Rita è specialista nelle gare veloci, soprattutto stile libero e farfalla, e proprio in questa specialità che la delfinista foggiana ha spiccato il volo per due fantastiche medaglie di bronzo, sia nei 50 che nei 100 farfalla.

Nella prima giornata di gare l’apertura della kermesse romana è stata dedicata al delfino e Rita Maria non si è fatta intimorire da un parterre di atlete di alto livello, centrando la finale nella batteria del mattino con 27.54, quarto crono d’ingresso, e riuscendo a cogliere la sua prima medaglia individuale italiana chiudendo al terzo posto della finale in 27.24, con un centesimo di vantaggio sulla quarta classificata frutto di un eccellente rush finale che le ha permesso di mettere le mani sulla piastra d’arrivo al momento giusto.

Ha saputo ripetersi anche nella doppia distanza, nei 100 farfalla, centrando un altro terzo posto con il crono finale in 1.01.37, che la pone tra le migliori specialiste in Italia. Probabilmente appagata per le due medaglie di bronzo vinte, la giovane atleta foggiana non è riuscita ad andare oltre l’ottavo posto nei 50 stile libero dell’ottavo posto finale con un sempre ottimo 26.77.

Qualificazione alle finali dei 50 e 100 rana per Alessandro Losappio, classe 1996, compagno di allenamenti di Rita Maria Pignatiello del Centro Nuoto Foggia, dove nonostante ha nuotato con caparbietà non è riuscito ad andare oltre il sesto posto nei 50 e l’ottavo nei 100. Un’esperienza positiva per Alessandro che alterna il nuoto alla frequentazione delle lezioni all’Università di Foggia.

Daniela Curci della Pentotary Foggia nella categoria Juniores si è classificato al 28° posto finale nei 50 dorso, mentre hanno partecipato migliorando i propri risconti cronometrici stagionali anche per il Centro Nuoto Foggia Chiara Iacovelli e per la Pentotary Foggia Luca Ciavarella nei 100 e 200 dorso e Raffaele Consalvo nei 50, 100 e 200 stile libero.

Sono tesserate per la Payton Bari ma vivono a Cerignola, da dove ogni giorno partono per allenarsi nel capoluogo regionale, le due sorelle Adriana ed Elena Francesca Compierchio, quindici anni la prima e diciassette la seconda, entrambe non al meglio della condizione fisica, si portano a casa un 5° posto in finale nei 400 misti la prima ed un 12° posto nei 200 misti la seconda. Sempre di Cerignola ma nuota a Canosa di Puglia nel team Aquarius Piscina la sedicenne Raffaella Pia Ruocco che nei 200 rana è ventinovesima.

La stagione va in archivio con la consapevolezza che, nonostante i pochi impianti natatori a Foggia e provincia, l’agonismo della nostra Capitanata è sempre ai vertici non solo regionali ma anche e soprattutto nazionali.