Foggia Capitale Europea della scherma giovanile: 10 giorni di sfide, 41 Paesi e 1250 persone

Domani, alle ore 10.30, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Scherma che si svolgeranno a Foggia dal 22 febbraio al 3 marzo prossimi.

Ad illustrare gli ultimi dettagli della manifestazione ci saranno i rappresentanti delle principali istituzioni che si sono impegnate nell’organizzazione della manifestazione: il Sindaco di Foggia Franco Landella; il Presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso; il Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Renato Martino; il Presidente del Circolo Schermistico Dauno Antonio Tanzi; l’Assessore regionale al Bilancio, Programmazione, Politiche giovanili e Sport per tutti Raffaele Piemontese; il Presidente della Camera di Commercio di Foggia Fabio Porreca; il Presidente di Confindustria Foggia Gianni Rotice; il Commissario Straordinario della Fiera di Foggia Giovanni Pennisi; il Presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto.

Sono in fase di completamento gli ultimi lavori per accogliere le delegazioni dei 41 Paesi che parteciperanno alla competizione – per un totale di circa 1250 persone - mentre i primi rappresentanti federali e tecnici giungeranno proprio all’inizio della settimana.

Intanto, per martedì 19, alle ore 18, in Piazza Umberto Giordano, l’Amministrazione Comunale di Foggia ha organizzato un evento di presentazione alla città, condotto dai giornalisti Domenico Carella e Loris Castriota Skanderbegh, durante il quale saranno intervistati gli stessi protagonisti della conferenza stampa, oltre a campioni della scherma come i foggiani Martina Criscio e Gigi Samele, e saranno proiettati dei filmati illustrativi sui Campionati e sul territorio.