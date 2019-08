DIRETTA | Parte la campagna abbonamenti del Calcio Foggia 1920: "E' tempo di 'Amarsi ancora'

Ripartire dal basso con umiltà, determinazione e tanto sacrificio. Senza mai esitare, senza mai dubitare. Perchè non c'è categoria che riesca a portare via i tifosi da quella maglia, da quei colori. Rosso e nero. E' tempo di "Amarsi ancora", questo il nome della campagna abbonamenti per il Calcio Foggia 1920.

PRELAZIONE VECCHI ABBONATI

dal 20 al 26 agosto (10.00 - 13.00 e 17.00 - 20.00 // sabato 10.00 - 13.00)

VENDITA LIBERA

dal 27 agosto al 5 settembre (negli orari stabiliti)

VENDITA ONLINE

Sempre dal 20 agosto sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento anche sul circuito Vivaticket Italia e nei punti vendita autorizzati di Foggia e provincia.

DOCUMENTI RICHIESTI

Documento di riconoscimento in corso di validità + abbonamento della scorsa stagione.

COSTO SINGOLO TAGLIANDO per settore

Curve - Euro 12,00 (ridotto 8,00)

Tribuna Est - Euro 16,00 (12,00)

Trib. Laterale Inf. - Euro 20,00 (15,00)

Trib. Centrale Inf. - Euro 25,00 (20,00)

Trib. Laterale Sup. - Euro 28,00 (24,00)

Trib. Centrale Sup. - Euro 40,00 (30,00)

Centralissima - Euro 55,00 (45,00)