Serie D, ufficializzati i calendari: il Foggia esordisce a Fasano, il Cerignola attende il Casarano

Ufficializzato il calendario delle gare del Campionato nazionale di serie D, che vede ai nastri di partenza due squadre della Capitanata: il Calcio Foggia 1920 e l'Audace Cerignola.

I rossoneri esordiranno il 1° settembre al 'Curlo' di Fasano, mentre il Cerignola ospiterà l’ambizioso neopromosso Casarano (sempre che non siano concessi i rinvii richiesti dal patron Grieco). Si prosegue la settimana seguente con il Foggia che ospiterà allo 'Zaccheria' l'Agropoli, ed il Cerignola che sarà impegnato in trasferta ad Andra. Nella terza giornata, ci saranno Nocerina - Foggia e Cerignola - Grumentum. Particolarmente ostiche per i rossoneri le giornate dalla 5^ alla 8^: gli uomini di mister Mancini affronteranno di fila Cerignola, Taranto, Brindisi e Casarano.