Calciomercato Foggia: ufficiale la rescissione di Chiricò: "Qui sono cresciuto come uomo, grazie di tutto"

Seconda uscita della giornata in casa Foggia: Cosimo Chiricò non è più un giocatore rossonero. L'attaccante ha trovato l'accordo con il sodalizio dauno per la risoluzione consensuale del contratto.

Chiricò lascia i colori rossoneri a due anni dal suo arrivo a Foggia, nel gennaio 2016, dopo aver totalizzato 77 presenze (tra B, C e playoff) e 11 reti, quattro delle quali nell'attuale stagione.

Come il suo ex compagno Sarno, anche l'attaccante brindisino si è affidato a Instagram per salutare i tifosi rossoneri