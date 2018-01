VIDEO | Il Foggia accoglie Scaglia e Kragl: poche parole e tanta voglia di riscatto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Voglia di giocare e di rilanciarsi. E' questo l'aspetto principale che accomuna Gigi Scaglia e Oliver Kragl. Le assonanze tecnico-tattiche passano in secondo piano dinanzi alle motivazioni. Timido l'italiano, impacciato il tedesco per via della lingua, entrambi di poche parole. Ma un'idea chiara in testa: quella di giocare e di trascinare il Foggia fuori dalle zone maleodoranti della classifica per darle un tono molto più gradevole. Le motivazioni, di certo non mancano.