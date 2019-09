Colpo del Foggia: dall'Avellino arriva Gerbaudo, il forte centrocampista cresciuto nella Juve

Cresciuto nella Juventus, tre presenze in serie B con la maglia del Vicenza, il Foggia di mister Corda si è assicurato le prestazioni sportive di Matteo Gerbaudo.

Nato a Moncalieri in provincia di Torino, dopo le giovanili con la maglia della Signora, il centrocampista 24enne arriva alla corte del presidente Felleca aggiungendo esperienza e qualità a una rosa costruita per tentare la promozione in Serie C

Gerbaudo ha vestito anche le maglie di Avellino, squadra con la quale l'anno scorso ha ottenuto la promozione dalla D alla C, di Cuneo, Pordenone, Carrarese e Spal nella terza divisione italiana.