Ecco il bomber che il Foggia aspettava: bienvenue Mathieu!

Alle 22.41 di ieri sera Mathieu Duhamel ha ufficializzato il suo passaggio al Foggia. Queste le prime parole del bomber transalpino: “Oggi una pagina si gira e una nuova inizia, ho deciso di lasciare la Francia.. è tempo per me di andare a vedere altrove per continuare a crescere come uomo come calciatore, di vivere una nuova avventura, di imparare una Nuova cultura.. Così ho fatto la scelta di unirmi al club di Foggia calcio. Il progetto del club mi ha convinto. Non vedo l'ora di scoprire il mio nuovo club e i suoi tifosi che sono incredibili.