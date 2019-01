Quinto acquisto in casa Foggia (e non sarà l'ultimo). Il diesse Nember ha chiuso l'accordo per l'arrivo di Jean Claude Billong, difensore franco-camerunese, classe 1993.

Arriva in prestito dal Benevento, che lo ha ingaggiato a gennaio del 2018 dal Maribor. Con la maglia delle 'Streghe', ha raccolto 18 presenze tra A e B (13 quest'anno).

