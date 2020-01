Foggia, arriva l'attaccante: dalla Vibonese ecco Allegretti

Ninni Corda aveva dichiarato che un nuovo attaccante sarebbe arrivato nella prima metà di gennaio, così sarà. È stata praticamente definita la trattativa per l'arrivo in maglia rossonera di Diego Allegretti, attaccante classe 1992, in forza alla Vibonese, formazione che milita nel campionato di serie C.

Allegretti, 4 gol in 12 presenze, arriverà a titolo definitivo: "Il giocatore ha dato l'ok, tra oggi e domani si può chiudere la trattativa", ha confermato a Foggiatoday il presidente del Foggia Roberto Felleca.

Per Allegretti si tratterebbe di un ritorno in serie D dopo una stagione e mezza nella terza serie con la Vibonese, squadra con la quale nel 2017/2018 conquistò la promozione segnando 15 gol in 27 partite.