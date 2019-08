Il Foggia ha preso Gemmi: c'è la firma del mediano del Livorno

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver definito l'acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Gemmi.

Centrocampista classe 1997, lo scorso anno in prestito all'Olbia in serie C ma di proprietà del AS Livorno, il mediano toscano vestirà la maglia dei rossoneri.

"Abbiamo testato con attenzione Filippo durante questi giorni di ritiro - dichiara il direttore Riccardo Di Bari - ed il suo apporto è risultato molto importante. E' un centrocampista completo, dotato di buona tecnica e grande personalità ed ha tutte le carte in regola per far parte del nostro gruppo".