Dalla B alla D: Floriano lascia Foggia e passa al Bari

Roberto Floriano non è più un giocatore del Foggia. Si attende l’ufficialità da parte del sodalizio rossonero, dal quale l’attaccante si svincolerà prima di firmare il contratto con il nuovo Bari di Aurelio De Laurentiis che, salvo sorprese, ripartirà dalla Serie D, con il precipuo scopo di ritornare subito nel calcio professionistico.

Floriano lascia il Foggia dopo due stagioni, con la parentesi della Carrarese nella stagione 2016/17: 42 presenze e 8 gol lo score con la maglia rossonera. L’ultima perla, il pallonetto con il quale beffò il Frosinone nell’ultima gara dello scorso campionato, regalando la promozione diretta al Parma e “condannando” i ciociari ai playoff.

L’attaccante, che dovrebbe aggregarsi alla sua nuova squadra domani, si è affidato a Instagram per salutare Foggia e i foggiani: “Ringrazio tutti, dal più piccolo tifoso al più grande. Tutti coloro che incontravo per la città e mi davano la forza con una semplice parola e mi spronavano a non mollare mai. Grazie alle amicizie che ho creato fuori dal campo e che mi hanno fatto vivere al meglio questa esperienza, le due curve che mi hanno rispettato e stimato come uomo prima ancora che come calciatore. E grazie ai patron, i fratelli Sannella, che mi hanno fatto vivere questa esperienza. Purtroppo si è arrivati al capolinea ed è arrivato il momento dei saluti ... grazie Foggia e grazie a tutti i foggiani”.