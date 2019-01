Calciomercato Foggia: Gori torna alla Fiorentina. Lo attende il Livorno

Gabriele Gori è un nuovo giocatore del Livorno. L'attaccante scuola Fiorentina (proprietaria del cartellino) lascia Foggia dopo soli sei mesi, per rientrare in Toscana. Manca solo l'ufficialità del trasferimento alla formazione amaranto, ma intanto è ufficiale la "rescissione del prestito" con il Foggia.

Gori, dunque, resta in serie B (conditio sine qua non per lasciare la Capitanata), dove in maglia rossonera ha totalizzato 9 presenze, solo tre delle quali da titolare. Scarso minutaggio che lo ha indotto a chiedere la cessione.

Con la maglia dei satanelli solo un gol, all'esordio, nella gara di Coppa Italia persa contro il Catania.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!