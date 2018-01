Calciomercato Foggia, ufficiale la cessione di Calderini alla Viterbese

Elio Calderini è un giocatore della Viterbese. Dopo i tentennamenti dei giorni scorsi, l'attaccante ha accettato l'offerta della formazione laziale dove si trasferisce con la formula del prestito.

"All'ormai ex centrocampista rossonero, 11 presenze e zero gol con la maglia del Foggia, gli auguri di grandi soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera da parte di tutta la famiglia del Foggia calcio", si legge sul sito ufficiale della società rossonera.