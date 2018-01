Calciomercato Foggia, ufficiale la cessione di Antonio Vacca al Parma

Antonio jr Vacca è ufficialmente un giocatore del Parma. Il centrocampista partenopeo ha raggiunto ieri il centro sportivo di Collecchio per poi firmare il contratto che lo legherà alla società ducale per due anni e mezzo.

Vacca lascia Foggia dopo aver vestito, in campionato, la maglia rossonera per 65 volte tra il gennaio 2016 e e il dicembre 2018. Grandi giocate, una conferenza stampa diventata tormentone social - che gli costò anche un mese di squalifica -, una stagione da protagonista nell'anno della promozione in B, e un finale dolce amaro chiuso con 18 presenze in B, molte delle quali al di sotto delle sue potenzialità.

L'addio ai colori rossoneri, però, non è stato dei più sereni, tra battibecchi su instagram con alcuni supporter sentitisi traditi, e una trattativa per il rinnovo interrottasi bruscamente a dicembre (o forse mai del tutto avviata concretamente). A Parma potrebbe ritrovare Cosimo Chiricò, che piace molto ai ducali, ma per il quale il Foggia sembra essere poco disposto a scendere a patti nella valutazione del cartellino. L'esterno brindisino piace però anche all'Entella.

Nonostante qualche intoppo di natura contrattuale, dovrebbe effettuare il percorso inverso Gigi Scaglia. Il centrocampista dovrebbe essere a Foggia tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. In ballo la modalità del trasferimento: il centrocampista vuole una buonuscita dal Parma per poter rinunciare al lauto ingaggio (il suo contratto scade nel 2019, ndr) e potersi legare ai colori rossoneri fino al 2020. Ma sta prendendo corpo l'ipotesi prestito con diritto di riscatto, formula analoga a quella che ha portato Greco in Capitanata.