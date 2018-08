Dal Bari al Foggia: voilà il centrocampista Massimiliano Busellato

Questa mattina il Foggia Calcio ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Massimiliano Busellato. Nato a Bassano del Grappa il 23 aprile del ’93, la scorsa stagione il centrocampista ha collezionato 26 presenze con il Bari e in precedenza ha giocato sempre in B anche con Cittadella, Ternana, Salernitana. In tutto vanta 202 presenze e 9 gol. Il neo rossonero si è legato al Foggia fino al 30 giugno del 2021 ed è già disponibile per la gara di Coppa Italia contro il Catania.