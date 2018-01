Calciomercato, ufficiale l'ingaggio di Scaglia: "Non è stato difficile scegliere Foggia"

Quarto acquisto in casa Foggia che ufficializza anche l'ingaggio di Luigi Alberto Scaglia. il jolly mancino classe 1986 arriva dal Parma in prestito secco.

Bresciano di Chiari, Scaglia ha all'attivo ben 350 presenze tra i professionisti, 238 delle quali nella serie cadetta. Cresciuto calcisticamente nel Brescia, ha vestito, oltre alla maglia delle rondinelle, le divise di Lumezzane, Torino, Cremonese, Latina e Parma. La scorsa stagione, nelle file dei ducali ha ottenuto la promozione in Serie B, vincendo la finale playoff contro l'Alessandria.

"Conosco il Direttore, Nember, dai tempi del Lumezzane, quando mi ha chiamato e mi ha proposto di venire a Foggia, ci ho pensato un attimo, ma non è stato difficile scegliere Foggia", le prime parole del neoacquisto rossonero.

"Il Direttore mi ha parlato del progetto calcistico e mi ha subito convinto". Scaglia ritrova anche alcuni ex compagni: "Conosco Coletti, Rubin e Figliomeni, ho parlato anche con loro, sono stati sinceri, mi hanno parlato bene dell'ambiente, del gruppo, insomma sono proprio contento della scelta fatta".

Scaglia ha scelto Foggia anche per ritrovare il campo dopo una prima parte di stagione dove non ha raccolto molte presenze: "A Parma non ho giocato moltissimo, e invece ho voglia di giocare sempre, di essere protagonista e spero di esserlo da subito con il Foggia".

Centrocampista mancino, Scaglia si è distinto per l'estrema duttilità, avendo ricoperto vari ruoli (mezzala, terzino, esterno di centrocampo ed esterno offensivo). Un elemento di qualità per Stroppa, funzionale anche ai diversi moduli.