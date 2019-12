Calciomercato Foggia: dal Messina arriva l'under Strumbo

Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro (col quale ha esordito in C), il difensore classe 2000 ha all’attivo esperienze in Serie D col Roccella (40 presenze in due anni) e l’ACR Messina, club dal quale proviene a titolo definitivo dopo aver svolto la prima parte di stagione (13 presenze)