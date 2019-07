Calciomercato Foggia, arriva un altro "fedelissimo" di Felleca: ufficiale l'ingaggio di Christian Anelli

È un altro dei "fedelissimi" del presidente Felleca. Come Gentile - presentato quest'oggi - , è reduce dalla trionfale cavalcata con la maglia del Como, culminata con la promozione in serie C. Cristian Anelli ora riparte da Foggia, con la speranza di ripetere i risultati ottenuti con la maglia dei lombardi.

Il difensore classe 1989 è il secondo tassello ufficializzato dalla società rossonera. Cresciuto con la maglia del Parma, con la quale riuscì anche a esordire nella massima serie nella stagione 2007/08, Anelli ha poi costruito la sua carriera nella serie D: dopo tre stagioni alla Giacomense (in C2), ha vestito le maglie di Montichiari, Alzano Cene, Pergolettese, Fanfulla e Como. Con i Lariani ha disputato 59 partite segnando due gol nelle ultime due stagioni.

Anelli sarà presentato domani pomeriggio.

