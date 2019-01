Calciomercato Foggia: ufficiali gli ingaggi di Ingrosso e Ngawa

Ultimo giorno di mercato, è tempo di ufficialità. E in giornata ce ne saranno molte.

Si comincia con la doppia operazione completata in difesa. Il Foggia ha infatti ufficializzato l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto di Gianmarco Ingrosso. Arriva dal Pisa, che la scorsa estate lo aveva ceduto con la medesima formula all'Ascoli. Zero presenze nelle file dei marchigiani ed esordio in B rinviato. Ingrosso ha all'attivo 165 presenze nei professionisti, divise tra Lecce, Paganese, L'Aquila, Tuttocuoio, Matera e Pisa.

La seconda ufficialità riguarda Pierre Ives Ngawa, terzino e difensore destro classe 1992 che arriva dal Perugia. Nato a Liegi, belga naturalizzato della Repubblica Democratica del Congo, Ngawa ha esordito nella massima serie belga (la Jupiter Pro League) a soli 19 anni con la maglia del Sint-Truiden. Dopo due stagioni, il passaggio allo Ujpest in Ugheria con cui ha conquistato il suo primo trofeo, la Magyar Kupa (coppa di lega ungherese). Nel 2014 ha fatto ritorno in Belgio per due stagioni al Lierse, prima di passare al Leuven. L'approdo in Italia, lo scorso anno quando lo acquisì l'Avellino. Con la maglia dei lupi ha collezionato 34 presenze. Dopo la mancata iscrizione degli irpini in serie B, lo svincolo e il passaggio al Perugia, dove ha raccolto 14 presenze nella prima parte di stagione. Ngawa arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie B del Foggia.

