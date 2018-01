Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nessuna presenza nella stagione in corso per Marco Zambelli e Leandro Greco, disposti però a rimettersi presto in carreggiata per evitare la retrocessione in Lega Pro. Denis Tonucci, 29enne difensore pesarese, è pronto a calpestare l'erba verde dello Zaccheria e a dare anch'egli un contributo importante in chiave salvezza.