Calciomercato Foggia: gli acquisti e le cessioni

Il mercato entra nel vivo e il Foggia è pronto per svolgere un ruolo da protagonista. Con i primi acquisti già ufficializzati, il mercato invernale del Foggia è entrato nel vivo. Tante le operazioni, in entrata e in uscita, alle quali assisteremo in questa sessione del mercato, che si preannuncia scoppiettante. Una minirivoluzione che servirà a condurre la squadra fuori dalla melma della zona retrocessione. Il tempo dirà se la scelta sia stata giusta, e se le operazioni invernali saranno sufficienti a correggere gli errori o colmare le omissioni della scorsa estate. Vediamo insieme tutti i movimenti in entrata e in uscita.

Acquisti

Il primo acquisto in ordine di tempo formalizzato dai rossoneri. Romano, nato il 19 luglio del 1986, arriva dal Bari, dove però ha totalizzato solo 8 presenze la scorsa stagione, e zero nella prima metà di quella in corso. Vanta una grande esperienza In Serie A e a livello internazionale, con 9 presenze in Champions League tra Roma (3 e un gol) e OIympiacos (6 e un gol). Cresciuto nella Roma indossandone la maglia, a fasi alterne, in cinque stagioni, nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Pisa, Verona, Livorno, Genoa e Verona. Centrocampista di qualità e bravo anche a inserirsi negli spazi, Greco arriva in prestito con diritto di riscatto.

Terzino destro di grande esperienza e affidabilità, arriva a parametro zero dopo essersi svincolato l’estate scorsa dall’Empoli. Cresciuto nel Brescia, dove ha disputato ben 11 stagioni tra Serie A e serie cadetta, prima di passare all’Empoli dove ha totalizzato 29 presenze in due stagioni. Ha firmato un contratto di sei mesi perché “voglio dimostrare che non sono il giocatore che viene a prendersi un contratto di fine carriera e voglio guadagnarmi sul campo la riconferma”.

Come Greco arriva dal Bari. Pesarese doc, classe 1988, ha all’attivo ben 178 presenze in B tra Bari, Modena, Cesena, Vicenza e Piacenza. Vanta anche diverse presenze con le nazionali giovanili, tra Under 18, Under 19 e Under 20. In stagione ha raccolto 9 presenze (tra cui quella nel derby dello scorso 24 novembre, ndr) e un gol. Ha firmato un contratto di tre anni.

Cessioni