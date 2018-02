Il mercato del Foggia si chiude senza colpi last minute: Rubin verso il reintegro

Niente colpi dell’ultima ora, nessuna mossa a sorpresa, tante uscite. Si è concluso in maniera più placida rispetto alle premesse, il mercato invernale per il Foggia calcio. D’altronde, l’assenza dall’hotel Melià di Milano di Nember, qualcosa in tal senso l’avevano già suggerita. L’opera del diesse si è concentrata esclusivamente sulle uscite, ben cinque, quattro delle quali ottenute attraverso la rescissione. D’altronde i colpi in entrata, ben otto, erano stati già piazzati nelle scorse settimane.

L’opera di snellimento della rosa è andata a buon fine, con il solo Rubin rimasto a Foggia, e quasi certamente reintegrato nella rosa di Stroppa, essendo rimasto libero proprio uno slot per gli over. Anche perché è improbabile che Nember si possa tuffare su qualche svincolato nato prima del 1994 nei prossimi giorni.

Sono rimasti a Foggia anche Gerbo e Beretta, tra i desiderata di Venezia e Salernitana e Ternana. Per il primo ha inciso il veto posto dal tecnico rossonero, per il secondo il mancato accordo economico tra le parti. Arriverà, forse, anche Bousbiba, esterno olandese, svincolatosi dal Gaziantep. E’ probabile che il ragazzo rimarrà in prova per qualche settimana, prima che la società decida eventualmente se tesserarlo o meno.

Quella che si consegna nelle mani di Stroppa è sicuramente una squadra diversa, più esperta e completa per ogni reparto. Ben 26 giocatori, tra under, over e bandiera (due calciatori che abbiano militato per almeno tre stagioni con la maglia del Foggia, ndr). A loro Stroppa si affiderà per condurre il Foggia verso la salvezza.