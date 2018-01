Audace Cerignola, ufficiale l’ingaggio di Stefano Maiorano dal Messina

L’Audace Cerignola comunica l’acquisto di Stefano Maiorano, mediano classe ’86 di origini campane. Proveniente dal Messina, il calciatore vanta un’importante carriera cavallo tra serie C e D con le maglie di Sorrento, Juve Stabia, Ancona, Catanzaro, Taranto e Messina. Per lui oltre 300 presenze, delle quali più della metà nel terzo campionato professionistico italiano.

“L’arrivo di Maiorano a Cerignola è il segno di un forte impegno della società nel rafforzare in maniera mirata la squadra – ha detto il Ds gialloblù Gianluca Torma -. Non colpi ad effetto ma pedine mirate per puntellare un gruppo già ben strutturato”.

Soddisfatto dell’arrivo nella squadra del Presidente Nicola Grieco il centrocampista Stefano Maiorano che ha dichiarato: “ringrazio la società e il presidente per avermi voluto qui a Cerignola. Voglio far bene, offrire il mio contributo per questo scorcio di stagione e mettermi da subito a disposizione del mister”.