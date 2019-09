Altro colpo dell'Audace Cerignola: il centrocampista serbo Luka Sindic veste la maglia giallo-blù

Altro colpo dell’Audace Cerignola: la società giallo-blù comunica di aver tesserato il centrocampista serbo Luka Sindic, classe 1993.

Lungo il suo curriculum, Sindic ha militato, sempre in serie A e serie B, nelle fila di Jedinstvo Ub, Srem, Kolubara, Turbina Vreoci, Donji Srem, Slavija Sarajevo, Kolubara, Novi Pazar, Maccabi Herzliya, nella stagione 2018/2019 si è diviso tra Vojvodina, ČSK Čelarevo e Zemun.

Per il centrocampista anche una breve esperienza in Italia, nel 2013, con la maglia della F.C. Francavilla. Sindic già a lavoro da diversi giorni col gruppo sarà subito a disposizione di mister Alessandro Potenza. Per lui il calcio è nel DNA di famiglia: suo papà vecchia bandiera dell’Atletico Madrid mentre Nemanja Matic (centrocampista del Manchester UTD) è suo cugino.