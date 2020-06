Calcio Foggia, in caso di C ricapitalizzazione da 1 milione. Offerta di Felleca a Pintus: "Il doppio di quanto hai versato"

I prossimi giorni diranno se ci sarà davvero una svolta, ma dopo il vertice in videoconferenza tenutosi stamani, tra il sindaco di Foggia Landella (accanto a lui l'assessore al Legale e Contenzioso, Sergio Cangelli, e il delegato allo Sport, Danilo Maffei) e i tre soci del Calcio Foggia 1920 ha sicuramente sortito degli effetti positivi. Timidi spiragli per una risoluzione, in primis, del contenzioso in atto tra Felleca e la Pintus.

"Ringrazio i soci del Calcio Foggia 1920 per aver accolto il mio invito a riunirci in videoconferenza per discutere del futuro della squadra rossonera. È stata confermata, da parte di tutti i soci, la regolare tenuta delle scritture contabili e si è convenuto sull'incremento di valore della società durante la gestione corrente. C'è, inoltre, la disponibilità della società Calcio Foggia 1920 alla verifica della regolare tenuta contabile da parte del Comune di Foggia, qualora ve ne sia la necessità. Al di là delle incomprensioni che si sono create, si è convenuto che tutti i soci sono disponibili a cedere la propria quota nel momento in cui si dovesse paventare una ipotesi di cessione ad un gruppo solido, che dimostri la propria solidità finanziaria ai soci stessi e al Comune di Foggia. E nel caso in cui queste incomprensioni dovessero permanere, la socia Maria Assunta Pintus, si è dichiarata disponibile a cedere le proprie quote al socio Roberto Felleca", ha annunciato il primo cittadino.

Durante la videoconferenza, l'attuale compagine societaria ha ribadito al sindaco la volontà e l'impegno per la programmazione della prossima stagione. Il presidente Felleca ha annunciato una ricapitalizzazione di 500mila euro in caso di permanenza in serie D della squadra, pronta a essere raddoppiata qualora il Foggia venisse ripescato in serie C.

Felleca ha inoltre formulato una nuova proposta alla Pintus, offrendole il doppio del valore di quello che la stessa socia ha fino a oggi versato, per rilevare il suo 40%. La Pintus valuterà, ma intanto ha invitato il presidente "a un confronto più riservato per discutere della questione".

"A questo punto si è deciso un aggiornamento ad una settimana per verificare lo stato di avanzamento delle varie trattative, sia in relazione alla cessione delle quote che alla cessione dell'intero pacchetto societario a terzi. Ho chiesto - conclude il sindaco - e mi è stata garantita massima trasparenza da parte di tutti i soci del Calcio Foggia 1920, affinché nessuno intenda mettere in atto strategie finanziarie, tenendo in 'ostaggio' una società che da un secolo rappresenta la nostra città in ambito calcistico".