Il Foggia non dimentica la tragedia di Viale Giotto: una t-shirt per le 67 vittime del crollo, e un minuto di silenzio

Sono passati 20 anni, ma sembra ieri. Venti anni di dolore, ancora vivo e mai totalmente sopito. Sessantasette anime volate in paradiso, nel pieno della notte, l’11 novembre 1999. In silenzio, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei familiari. Stroncando il cuore di una città intera. Un dolore incancellabile nelle menti e nei cuori dei foggiani.

Domenica pomeriggio, in occasione di Foggia-Sorrento, la squadra rossonera ricorderà quella tragico giorno scendendo in campo con una t-shirt commemorativa che verrà indossata anche dalla squadra avversaria e dalla terna arbitrale, rispettando 1’ di silenzio profondo e ricco di sentimento, per onorare la memoria di quei 67 angeli.

Poco prima del fischio d’inizio, invece, alcuni parenti delle vittime di Viale Giotto effettueranno un giro di campo per ricevere l’abbraccio virtuale di tutta la tifoseria. Perché Foggia non dimenticherà mai.